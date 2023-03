Messi addio Psg, la verità sul futuro

Lionel Messi potrebbe lasciare il PSG: Galtier ha parlato del futuro del campione argentino, quante polemiche negli ultimi giorni

Novità importanti sul futuro di Lionel Messi, che è reduce dalla batosta in Champions dopo l’eliminazione contro il Bayern Monaco. Ora il suo futuro potrebbe essere lontano da Parigi con il padre Jorge sempre molto vicino alle dinamiche in casa Barcellona.

Nelle ultime ore è andata in scena una nuova bufera in casa del Psg. Secondo Rmc Sport Messi avrebbe lasciato anzitempo la seduta dell’ultimo allenamento: il motivo sarebbe riconducibile ad un litigio con l’allenatore Galtier, ma la versione del tecnico dei parigini è stata completamente diversa specificando che i suoi motivi erano pressochè fisici. Lo stesso Galtier ha rivelato in conferenza stampa dopo la sconfitta in Ligue1 anche il discorso sul possibile rinnovo della Pulce: “Al momento è troppo presto per parlare del futuro di Messi”.

Messi, il futuro dell’argentino ancora in bilico: cosa farà?

Galtier ha aggiunto un indizio da non sottovalutare in ottica futura: “Leo sta parlando molto con la dirigenza. Sarebbe una cosa buona la sua permanenza. Ci sono state discussioni dopo l’eliminazione contro il Bayern, ma lui resta decisivo in alcuni momenti della stagione”.