Inter-Juventus anche sul mercato: l’offerta è ‘Real’

Un’importante pedina di proprietà del Real Madrid targato Ancelotti potrebbe essere offerto a Inter e Juventus in ambito di calciomercato

Dal campo al calciomercato. Quando le strade di Inter e Juventus s’incrociano, bisogna mantenere alta la concentrazione. E, spesso, i destini delle due italiane vanno ad intrecciarsi anche in ambito di trattative.

Qui entra in gioco un calciatore molto rilevante, nonostante stia vivendo da tempo una fase assai complicata della sua carriera, che prometteva ben altro anni fa. Stiamo parlando di Eden Hazard, attaccante di proprietà del Real Madrid che non è centrale nei piani di mister Carlo Ancelotti. Dal suo approdo nella capitale spagnolo, l’esterno belga non è mai riuscito ad incidere davvero, diventando sempre di più una figura marginale nell’ecosistema dei ‘Blancos’. Complice anche l’espulsione di Vinicius Jr, adesso un titolarissimo delle ‘Merengues’. Vista la situazione, non è affatto da escludere che Hazard lasci la Spagna in estate, col cartellino del classe ’91 (32 anni compiuti lo scorso 7 gennaio) che sarebbe stato offerto sia all’Inter che alla Juventus. La Serie A, d’altronde, potrebbe essere il contesto giusto per riscattarsi.

Calciomercato Inter e Juventus, Hazard vuole restare a Madrid

Il calciatore, dal canto suo, vorrebbe restare a Madrid, come dichiarato in una recente intervista: “Ho sempre detto che vorrei rimanere. Spero di giocare per dimostrare che posso ancora farlo“.

L’ex Chelsea ha aggiunto: “La gente ha dei dubbi su di me, è normale e lo capisco molto bene. Ma per me io sono ancora qui l’anno prossimo. Non si sa mai cosa può succedere, ma un trasferimento non è nei piani“.