HIGHLIGHTS | La Juventus sbanca San Siro: decide Kostic

Nona sconfitta in campionato per l’Inter, che cade a San Siro contro la Juventus: decisivo Kostic. Tre punti d’oro per i bianconeri

Si complica il percorso dell’Inter in ottica Champions League dopo la vittoria della Lazio, che è attualmente al secondo posto a quota 52 punti. I nerazzurri scendono così in terza posizione fermi a 50: una brutta sconfitta casalinga per la compagine guidata da Simone Inzaghi. Si avvicina alla zona Europa la Juventus in attesa del +15 in campionato dopo la penalizzazione a causa del caso plusvalenze. Il ricorso sarà valutato a metà aprile, ma nel frattempo i bianconeri continuano a collezionare punti decisivi in classifica risalendo velocemente.

Il tabellino di Inter-Juventus 0-1:

Inter (3-5-2): Onana; Darmian (79′ Correa), De Vrij, Acerbi; Dumfries (82′ Bellanova), Barella (62′ Mkhitaryan), Brozovic, Calhanoglu, Dimarco (62′ D’Ambrosio); Lautaro Martinez, Lukaku (79′ Dzeko). All. Inzaghi. A disp. Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Asllani, Carboni, Zanotti, Fontanarosa

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé (66′ Chiesa) (82′ Paredes), Vlahovic. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin; Bonucci, Rugani; Cuadrado, Barrenechea; Di Maria, Sekulov, Iling-Junior

Rete: 24′ Kostic

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: Barella, Gatti, Rabiot, Danilo