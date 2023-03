HIGHLIGHTS | Zaccagni gol, sprofonda la Roma: 1-0 Lazio e tensione sul finale

L’esterno buca Rui Patricio e porta la Lazio alla gloria, Roma penalizzata dall’espulsione alla mezz’ora e poi caos

Partita dai toni molto caldi quella di questa sera tra Lazio e Roma, secondo derby stagionale valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. In palio non ci sono soltanto tre punti importanti ma anche tanto orgoglio, perché all’Olimpico si scrive sempre la storia del calcio.

Entrambe le squadre sentono la pressione sin dai primi minuti di gioco, quando iniziano a fioccare ammonizioni pesanti che mettono subito in chiaro l’andamento generale della partita. Al 32′ di gioco Roger Ibanez entra in modo scomposto su Milinkovic-Savic dopo un controllo maldestro del pallone e per lui arriva la seconda ammonizione, che costa dunque l’espulsione. Roma in dieci e tanta difficoltà da parte degli uomini di Mourinho nell’arginare le avanzate avversarie. Lazio propositiva e creativa in avanti. Nel corso della ripresa il primo gol arriva al 65′, quando Zaccagni sfrutta un’imbucata pazzesca all’angolo dell’area di rigore e insacca con un piattone a giro alla sinistra di Rui Patricio. Nulla da fare per la Roma che spera nel pareggio con un rimpallo favorevole a Smalling su calcio di punizione, ma l’inglese è in netto fuorigioco. La tensione sfocia poi nel finale, quando vengono espulsi anche Cristante e Marusic.

Lazio-Roma 1-0: highlights, tabellino e classifica

LAZIO-ROMA 1-0

65′ Zaccagni

La classifica di Serie A: Napoli punti 71, Lazio 52, Inter* 50, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45, Juventus** 38, Udinese 38, Fiorentina 37, Bologna 37, Torino 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 27, Spezia 24, Hellas Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13.

*Una partita in meno

**Una partita in meno e quindici punti di penalizzazione