All’Inter per 10 milioni: via libera Juventus

Contratto in scadenza nel 2024, potrebbe essere lui il potenziale erede di de Vrij. Tutti i possibili sviluppi

Ancor prima che Inter–Juventus di domenica 19 marzo prenda il via, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45 in quel del ‘Meazza’, ambedue le compagini si trovano nuovamente contrapposte sul mercato: con l’una che deve difendersi dagli attacchi avversari dell’altra.

A onor del vero infatti, tralasciando la vicenda Skriniar, i nerazzurri si trovano a dover fare i conti anche con la situazione de Vrij. L’intera dirigenza dell’Inter ha, non a caso, posto sul piatto un biennale con un indennizzo leggermente ridotto rispetto a quello che l’ex biancoceleste percepisce quest’oggi. Su per giù, l’olandese ha uno stipendio che si aggira attorno ai 4 milioni di euro ma, per via delle sue prestazioni che sono sempre più in fase calante e delle 31 candeline spente nel febbraio scorso, i nerazzurri puntano, dunque, ad ottenere il sì del calciatore a cifre pressoché inferiori.

Nulla da fare, perlomeno al momento, però. De Vrij non ha ancora fatto sapere nulla in merito al suo eventuale prolungamento di contratto. Nel frattempo, nel mentre Marotta e Ausilio restano in attesa di conoscere quella che sarà la decisione intrapresa da parte del calciatore e del suo agente Federico Pastorello, ecco che l’intera dirigenza nerazzurra non ha alcuna intenzione di restare lì con le mani legate: motivo per cui, tra i tanti candidati per la difesa, potrebbe apparire anche il nome di Daniele Rugani. Ecco come.

Calciomercato Inter, può spuntare l’idea Rugani sul tavolo dei nerazzurri: affare da 10 milioni

In virtù del suo accordo sottoscritto assieme alla Juventus un po’ di tempo fa, prossimo alla scadenza tra poco più di un anno, gli agenti di Daniele Rugani potrebbero finire per proporre il proprio assistito a tutta una serie di squadre, Inter inclusa.

Il calciatore dispone, infatti, di un contratto che lo vede legato al fianco dei bianconeri sino a giugno 2024: motivo per cui potrebbe dire addio nella prossima estate. Sole 7 misere presenze per lui in stagione e appena 355′ collezionati in questa edizione di Serie A. Numeri alquanto irrisori e che potrebbero stimolare ancor di più il calciatore a lasciare Torino con un anno d’anticipo. Come preannunciato poco fa del resto, potrebbero essere i suoi agenti stessi a fare la prima mossa e ad offrirlo, di conseguenza, all’Inter come potenziale sostituto di de Vrij. Pur essendo prossimo alla scadenza però, ed ora come ora fuori dai piani della Juventus, i bianconeri arriverebbero a chiedere per lui un’offerta sui 10 milioni di euro: cifra a cui, chiaramente, l’Inter direbbe difficilmente di si.