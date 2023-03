Dybala ‘magnete’ in Premier: così fa felice la Roma

Ingaggio faraonico e offerta stellare alla Roma per strappare la ‘Joya’, fari puntati anche dall’Atletico Madrid di Simeone

Quando la Roma ha stretto l’accordo con Paulo Dybala a parametro zero, in uscita dalla Juventus, ha fatto un affare incredibile che finora è valso tantissimi punti in classifica e un grande spettacolo per gli occhi. Il suo futuro in giallorosso, però, nonostante il benestare dei tifosi e il grande supporto di José Mourinho, potrebbe essere turbato da alcune società estere molto forti economicamente.

La Roma, a fronte di un’offerta importante, potrebbe non restare indifferente e valutare quindi la sua cessione maturando una notevole plusvalenza di almeno 30 milioni. Tanto più se questi club esteri provengono dalla ricchissima Premier League. Nel corso delle ultime settimane, infatti, il fantasista argentino ha attirato su di sé le attenzioni di Manchester United e Newcastle. Questi ultimi, nello specifico, potrebbero seriamente valutarne l’acquisto nel caso in cui dovessero blindare la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. La promessa della società nelle mani del fondo arabo ‘Pif’ potrebbe superare le più rosee aspettative di Tiago Pinto e al contempo lasciare nelle mani di Dybala un tesoretto importante.

Calciomercato, tutti vogliono Dybala: sguardo anche in Liga

Questo genere di promesse, però, potrebbero lasciare il tempo che trovano se gli obiettivi dovessero venir meno. In questo caso Dybala verrebbe messo sotto torchio da club spagnoli come Barcellona e Atletico Madrid.

I ‘Colchoneros’, infatti, hanno voglia di riscattare una stagione abbastanza deludente specialmente per Diego Simeone. Il ‘Cholo’ adora il suo connazionale e lo vedrebbe bene nel suo schema di gioco, ma avrà da faticare sotto il profilo economico.