HIGHLIGHTS | Osimhen e il Napoli, che spettacolo: bene anche Samp e Fiorentina

Travolgente successo del Napoli sul campo del Torino, grazie anche alla nuova doppietta di Osimhen: vittoria pure per Fiorentina e Sampdoria

Gli aggettivi esistenti sono terminati da un pezzo, bisogna inventarsene degli altri. Perché questo Napoli diventa sempre più bello partita dopo partita e il poker sontuoso messo a referto a casa del Torino è soltanto l’ennesima dimostrazione della meraviglia del giocattolo quasi perfetto di Luciano Spalletti.

Che anche grazie ad un sorteggio benevolo può davvero sognare di alzare al cielo la Champions League, a maggior ragione considerando che lo Scudetto è ormai in cassaforte. Indovinate chi si è preso la scena all’Olimpico Grande Torino? Proprio Victor Osimhen, la cui fame non accenna a placarsi. Doppietta per uno dei bomber più forti d’Europa. Alla festa del gol hanno partecipato pure Kvicha Kvaratskhelia (su calcio di rigore) e Tanguy Ndombele. Spostiamoci, poi, al Ferraris, dove la Sampdoria guidata da Dejan Stankovic ha rifilato un tris niente male a Marco Zaffaroni. Qui i riflettori sono (quasi) tutti per uno strepitoso Manolo Gabbiadini, anche lui autore di una doppietta da copertina.

Serie A, da Sampdoria-Verona 3-1 a Torino-Napoli 0-4: marcatori, classifica e highlights

Inutile la marcatura siglata nel finale da Davide Faraoni, alla quale ha fatto seguito quella di Alessandro Zanoli che ha chiuso definitivamente la contesa. Successo di corto muso, infine, per la Fiorentina targata Vincenzo Italiano, che si prende i tre punti contro il Lecce grazie all’autogol di Antonino Gallo.

Sampdoria-Verona 3-1: 24′ Gabbiadini (S), 35′ Gabbiadini (S), 88′ Faraoni (V), 90+8′ Zanoli (S)

Fiorentina-Lecce 1-0: 27′ aut. Gallo (L)

Torino-Napoli 0-4: 9′ Osimhen (N), 35′ rig. Kvaratskhelia (N), 51′ Osimhen (N), 68′ Ndombele (N)