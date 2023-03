Inter, vogliono Gosens: spunta il campione del mondo

L’Inter guarda al possibile colpaccio durante il calciomercato: ecco l’intreccio, decide tutto Robin Gosens

La stagione dell’Inter va avanti, dopo aver eliminato il Porto negli ottavi di finale di Champions League.

I nerazzurri, in attesa di conoscere la prossima avversaria in ambito europeo, sono adesso concentrati su quello che sarà il finale di stagione anche in campionato. All’orizzonte c’è il derby d’Italia contro la Juventus che potrebbe dare nuovo slancio alla squadra allenata da Simone Inzaghi. Intanto, Marotta e Ausilio sono già focalizzati verso quelle che saranno le operazioni di calciomercato durante l’estate. Un’idea, molto chiara, rimane quella di potenziare la squadra lì dove ce ne sarà strettamente bisogno. Se il nodo tra i pali resta, con Handanovic e Onana che nelle ultime settimane sono stati accostati entrambi ad un possibile addio, anche in difesa la situazione è enigmatica. Perché Skriniar ha già detto virtualmente addio, de Vrij è invece lontano dal rinnovo e molto probabilmente partirà a zero come lo slovacco. Attenzione massima, poi, sugli esterni. Perché se Dumfries dirà addio sarà solo per esigenze economiche (la plusvalenza è dietro l’angolo) mentre dall’altra parte, sulla sinistra, il rendimento di Gosens ha quasi deluso del tutto. L’ex Atalanta piace tanto in Germania dove, in vista dell’estate, potrebbe arrivare un’intrigante proposta che sistemerebbe un’altra questione nella rosa di Simone Inzaghi.

Scambio con il Leverkusen: Gosens porta il colpaccio

Ci ha pensato a lungo la scorsa estate, quella che verrà potrebbe essere la decisiva. Il Bayer Leverkusen vuole a tutti i costi l’esterno tedesco e per convincere l’Inter ha già pronta una pedina che può piacere molto a Simone Inzaghi.

Si tratta di Exequiel Palacios, centrocampista centrale e all’occorrenza trequartista classe 1998. Il gioiello argentino, campione del Mondo con la Selección argentina pochi mesi fa, è un profilo che può fare al caso dei nerazzurri. A maggior ragione se Brozovic dovesse partire in estate. Ecco quindi che l’ipotesi scambio con Gosens potrebbe prendere corpo tra poche settimane: il Leverkusen è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Palacios che, quest’anno, ha collezionato 23 presenze con 2 gol e 2 assist vincenti.