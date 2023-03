Mourinho non fallisce, Sarri ko: umori opposti in vista derby

Umori opposti nella Capitale dopo il giovedì di Coppa: la Roma sorride, la Lazio dice addio alla Conference League

Peccato. Avremmo potuto celebrare ben 7 squadre italiane ai quarti di finale delle tre Coppe europee, ma una – una sola – è mancata all’appello. Con la qualificazione già compromessa dopo la sconfitta casalinga subita all’andata, la Lazio perde anche in Olanda dando così l’addio al sogno di vincere la Conference League.

Gara fotocopia di quella già vissuta all’Oilmpico 7 giorni fa per i tagazzi di Sarri, che prima passano in vantaggio, e poi subiscono il ritorno dell’AZ, che prima pareggia i conti già nel primo tempo, e poi mette la freccia nella ripresa, frustrando i propositi di qualificazione dei capitolini. Addio Europa dunque, e a soli tre giorni dal derby. Non certo il viatico migliore per preparare la stracittadina.

Real Sociedad-Roma 0-0 e AZ Alkmaar-Lazio 2-1: i tabellini

Serata di festa invece per la Roma, che nell’inferno dell’Anoeta di San Sebastian regge l’urto dei padroni di casa rischiando veramente solo in un paio di occasioni. Nella prima di queste, è bravo Rui Patricio a salvare su Oyarzabal, nella seconda è lo stesso talento basco a colpire la traversa a portiere battuto. Da segnalare l’uscita anticipata dal campo, al 41′ della prima frazione, di Rick Karsdorp, colpito durissimo al volto da Diego Rico in uno scontro aereo. Mourinho si dimostra quindi ancora una volta pressochè infallibile nella fase ad eliminazione diretta in campo europeo. Ora i giallorossi attendono con trepidazione il sorteggio di Nyon, che potrebbe anche ‘regalare’ uno scontro fratricida con la Juve di Max Allegri.

Europa League: Real Sociedad-Roma 0-0

Conference League: AZ Alkmaar-Lazio 2-1 21′ Felipe Anderson (L), 28′ Karlsson (A), 62′ Pavlidis (A)