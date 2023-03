Real Sociedad-Roma, colpo tremendo e ko: Mourinho costretto al cambio

Bruttissimo scontro di gioco tra Diego Rico e Rick Karsdorp: l’olandese, sanguinante, è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo

Partita maschia, dura, all’Anoeta di San Sebastian. Forse troppo. Sarà stato certamente questo il pensiero di parecchi tifosi giallorossi dopo aver visto il replay del terribile colpo subìto dal loro giocatore in uno scontro aereo con Diego Rico, sul finale del primo tempo della gara tra la Real Sociedad e la Roma.

La botta è stata tale da costringere José Mourinho a chiedere il cambio per il suo calciatore che, nonostante le cure prestate dallo staff medico dei capitolini, non è stato in grado di proseguire.

Karsdorp ko: che botta per l’olandese!

Le immagini sono eloquenti: Rick Karsdorp, in anticipo nel duello aereo col suo avversario, ha subìto un colpo durissimo tra la zona del labbro e lo zigomo sinistro. Visibilmente scosso, e sanguinante nella zona colpita, l’ex Feyenoord ha provato a restare in campo, ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca.

Al suo posto lo Special One ha fatto entrare Nicola Zalewski, tenuto a riposo inzialmente un po’ per scelta tattica, un po’ per turnover in vista del Derby. Una stracittadina che potrebbe non vedere la presenza dello stesso Karsdorp, che in serata, o al massimo al ritorno in Italia, si sottoporrà ad esami per capire l’entità dell’infortunio occorso.