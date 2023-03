Allegri e Italiano staccano il pass per i quarti: italiane inarrestabili

Juve e Fiorentina fanno la voce grossa in Germania e Turchia e staccano il pass per il turno successivo: italiane scatenate in Europa

Chanpions compresa, siamo a cinque qualificate su cinque. In attesa che le due squadre romane, impegnate alle 21 nei rispettivi match di Europa e Conference League, possano completare un clamoroso en plein. Juve e Fiorentina non tradiscono le aspettative ripste sulla loro qualificazione, espugnando i campi di Friburgo e Sivasspor.

I bianconeùeri possono gioire anche per il ritorno al gol di Dusan Vlahovic, che nel recupero del primo tempo insacca dal dischetto, e di Federico Chiesa, che dopo una clamorosa traversa infila il portiere avversario per il 2-0 che chiude match e qualificazione.

Friburgo-Juventus 0-2e Sivasspor- Fiorentina 1-4: i tabellini

In Turchia invece la Fiorentina prima va sotto, poi si scatena. Nelle ultime due trasferte di Conference League la compagine viola ha trovato il gol con una facilità che nemmeno in campionato contro le ‘piccole’ può vantare. Il Sivasspor prima si illude, grazie al gol del vantaggio al 35′, poi subisce il ritorno dei toscani, che calano il poker con le firme di Cabral, Milenkovic, l’autogol di Goutas e il sigillo finale di Castrovilli. Fiorentina in carrozza ai quarti: ora l’attenzione si sposta tutta sulle partite delle ultime due italiane ancora in corsa.

Europa League: Friburgo-Juventus 0-2

45’+1 Vlahovic, 90’+4 Chiesa

Conference League: Sivasspor-Fiorentina 1-4

35′ Yesliyurt (S), 44′ Cabral (F), 62′ Milenkovic (F), 78′ aut. Goutas (F), 89′ Castrovilli (F)