Addio Cuadrado, la Juve ha deciso: che tradimento per l’Inter

Il calciomercato estivo inizia già a prendere forma, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

La stagione è entrata ufficialmente nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate alla programmazione del prossimo calciomercato estivo.

Tra le più attive in questo senso troviamo la Juventus che, nonostante i problemi legati al caso plusvalenze, è intenzionata a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il reparto dove la vecchia signora ha necessità di intervenire è la difesa, soprattutto per quanto riguarda le corsie laterali. Cuadrado, infatti, vedrà scadere il proprio contratto al termine della stagione, e al momento il discorso legato al rinnovo non sembra prendere piede. Proprio per questo motivo, la dirigenza bianconera sembra guardarsi intorno, tanto che sembra aver individuato il giusto profilo.

La Juventus pensa al dopo Cuadrado: idea Dumfries

Il calciatore individuato dalla dirigenza bianconera per rinforzare il proprio reparto arretrato è Denzel Dumfries, olandese classe 1996 dell’Inter. L’ex PSV, infatti, non sta convincendo società e allenatore, che potrebbero decidere di lasciarlo partire al termine della stagione. Vista la situazione che sta vivendo l’esterno in maglia nerazzurra, potrebbe portare la società bianconera ad avviare i contatti con il club nerazzurro per capire se ci sono i margini per impostare una trattativa. Si tratterebbe di un acquisto importante per la Juventus, soprattutto per la stima che Allegri ha del classe 96. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con la Juventus pronta ad approfittare della situazione tra Dumfries e la società nerazzurra.