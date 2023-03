Cancelo può tornare all’Inter: incredibile ipotesi di scambio

Joao Cancelo potrebbe tornare a vestire la maglia dell’Inter: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A e sul futuro dell’esterno portoghese

La carriera di Joao Cancelo, nonostante i top club dei quali ha vestito le maglie, è stata forse un po’ al di sotto di quelle che erano le aspettative, soprattutto dopo quanto mostrato con la maglia dell’Inter, all’epoca allenata da Luciano Spalletti, ora verso il trionfo in Serie A con il Napoli.

Il giocatore portoghese infatti, dopo l’exploit con la casacca nerazzurra della Beneamata, è approdato alla Juventus allora di Massimiliano Allegri per circa 40 milioni di euro. Un trasferimento di grande rilievo che però non ha portato tutti gli effetti sperati tanto che, nell’estate successiva di calciomercato, Cancelo ha vestito la maglia del Manchester City di Pep Guardiola fino a questo mese di gennaio quando, in prestito, ha scelto il Bayern Monaco. Anche in Germania però il portoghese non sta dando il 100% e, nella prossima finestra dei trasferimenti, potrebbe anche decidere di cambiare aria, magari per tornare nel posto in cui maggiormente si è esaltato, ovvero a Milano sponda nerazzurra.

Calciomercato Inter, Cancelo può tornare in nerazzurro: scambio incredibile

Cancelo potrebbe quindi spingere per tornare a vestire la maglia dell’Inter, ma le richieste del Manchester City non saranno delle più semplici. I Citizens infatti, nell’ottica di uno scambio secco con la Beneamata per lasciar andare il calciatore portoghese, avrebbero in mente di chiedere in cambio il profilo di Alessandro Bastoni, pupillo di Pep Guardiola, manager della società inglese.

Una richiesta molto difficile da ponderare per l’Inter, anche se va considerata la scadenza a breve termine del difensore italiano, i cui termini con i nerazzurri sono fissati per il 2024.