Affare da oltre 20 milioni, addio Italia: Inter e Milan ko

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase più calda.

La stagione è entrata in una fase cruciale ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate alla programmazione del calciomercato estivo.

Tra queste troviamo Inter e Milan, che hanno tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi e Pioli. Il reparto che i due club milanesi intendono rinforzare è il centrocampo, che necessita di maggiore qualità. A tal proposito, le dirigenze sembrano aver individuato il principale obiettivo, e sembrerebbero pronte a sfidarsi anche in sede di mercato. Il pericolo principale, però, potrebbe arrivare dalla Premier League.

Inter e Milan su Varela: la Premier spaventa

Come detto, Inter e Milan sembrano già proiettate alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il centrocampista individuato dai due club milanesi per rinforzare la zona centrale del campo è Alan Varela, argentino classe 2001 del Boca Juniors. Il ragazzo ha fornito prestazioni importanti, e questo ha portato svariati club europei ad osservarlo con grande attenzione. Il pericolo principale per le due big nostrane, infatti, può arrivare dalla Premier League, con Liverpool e Newcastle che sembrerebbero pronte a mettere sul piatto circa 20 milioni di sterline pur di aggiungerlo alla propria rosa. Competere con la forza economica dei club inglesi è un’impresa ardua per le società del nostro campionato, che potrebbero vedere svanire il primo obiettivo per la prossima stagione. Inter e Milan potrebbero cercare di giocare d’anticipo per battere la concorrenza, anche se potrebbe rivelarsi molto difficile. Il Boca, infatti, visto il grande interesse, potrebbe cercare di scatenare un’asta, che metterebbe i club inglesi nella condizione di poter offrire cifre maggiori. Il mercato estivo sembra pronto ad accendersi, con il futuro di Varela che sembra destinato ad essere in Inghilterra.