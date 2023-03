Vlahovic via, offerta in arrivo: vola in Premier

La stagione è entrata nella sua fase cruciale ma, nonostante questo, ci sono società già proiettate al calciomercato estivo

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase più calda.

Tra le società più attive troviamo il Manchester United, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di Ten Hag in estate. I red devils si trovano attualmente al terzo posto in Premier League, con la qualificazione alla prossima Champions League sempre più vicina. In caso di approdo nella massima competizione europea, lo United intende regalarsi un grande colpo per il proprio reparto avanzato, con il nome di Harry Kane che è quello che più stuzzica i dirigenti inglesi. Qualora il Tottenham dovesse richiedere una cifra esorbitante, però, la dirigenza sarebbe pronta a virare su altri profili, con il nome di Dusan Vlahovic che potrebbe prendere quota.

Lo United pensa a Vlahovic: assalto al serbo se non arriva Kane

Come detto, Harry Kane è il vero grande obiettivo del Manchester United per il prossimo calciomercato estivo.

Stando a quanto riporta il quotidiano inglese The Sun, però, la dirigenza dei red devils non è intenzionata a portare la trattativa avanti per mesi, tanto da studiare già nuove alternative qualora risulti difficile arrivare al bomber inglese. Come riferisce ESPN, infatti, lo United avrebbe individuato Dusan Vlahovic come profilo ideale per rinforzare il proprio reparto avanzato. Gli inglesi sembrerebbero disposti a mettere sul piatto circa 65 milioni di sterline pur di convincere la vecchia signora a lasciarlo partire. Altro possibile obiettivo è Victor Osimhen, autore di una stagione strepitosa con la maglia del Napoli. Anche in questo caso, però, per convincere Aurelio De Laurentiis a lasciar partire il bomber nigeriano servirà un’offerta importante. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con lo United pronto a strappare uno dei due grandi bomber al campionato nostrano.