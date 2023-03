Juventus snobbata, la scelta a sorpresa spiazza Allegri

Mancano circa 3 mesi all’apertura del mercato estivo e la Juventus vede sfumare uno dei principali obiettivi

Nonostante tutte le difficoltà occorse alla Juventus in questa stagione – infermeria e vicende giudiziarie su tutte – i bianconeri sono riusciti a reggere la botta e, comunque, ad attestarsi vicino alla zona Europa.

Se il sogno scudetto è ormai svanito per tutte, la qualificazione in Champions League è oggetto di una corsa ancora aperta. Dopo i 15 punti di penalizzazione la Juventus era stata proiettata a metà classifica, ma a oggi sono solo 4 i punti che la separano dall’Atalanta settima in classifica. Mentre si attendono nuove decisioni da parte della Giustizia Sportiva, non si può mettere da parte il calciomercato e uno dei terzini più richiesti deve ancora decidere il suo futuro.

La Real Sociedad piomba su Grimaldo, addio Juve

Alejandro Grimaldo, 27 anni, è uno dei terzini più completi in circolazione. Se contiamo poi che il ruolo di terzino di fascia sinistra è una merce rara, allora possiamo parlare di un soggetto più unico che raro al momento.

A fargli la corte ci sono almeno una dozzina di squadre, tra le quali la Juventus, così alla lunga lista si è andata ad aggiungere la Real Sociedad, seriamente intenzionata a precettare il calciatore di Valencia in forza al Benfica. Con il contratto in scadenza a giugno, Grimaldo può decidere del suo futuro in qualsiasi momento e la volontà dei lusitani è ovviamente quella di cercare fino all’ultimo un rinnovo lampo. Tuttavia per Grimaldo la meta più gradita rimane la Spagna, dove Atletico, Valencia e, per l’appunto, Real Sociedad stanno mostrando un interesse molto concreto.

La Juventus ha serie difficoltà per quanto riguarda la fascia di sinistra e la partenza certa di Alex Sandro lascerà una lacuna determinante. Allegri segue Grimaldo da molto tempo, ma probabilmente dovrà rassegnarsi a perdere il suo obiettivo, sopratutto se i bianconeri non dovessero qualificarsi in Champions League.