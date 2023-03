Si libera a zero nel 2024: occasione per Inter e Juventus

Inter e Juventus continuano ad essere molto attive sul fronte calciomercato: colpo a zero nel 2024, ormai ci siamo

Non ci sarà l’addio nella prossima estate, ma andrà via da svincolato nel 2024 per rispettare il suo contratto con il top club d’Europa. Tutto è più chiaro con le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna: Juventus e Inter ci proveranno fino alla fine per puntellare le rispettive rose a disposizione.

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Sport” l’esperto terzino sinistro del Barcellona, Jordi Alba, non vuole lasciare la compagine blaugrana. Nelle ultime sei gare ha collezionato soltanto 68 minuti, ma il giocatore è orientato a rispettare il contratto con la società catalana. Lui non vuole arrendersi proprio ora dimostrando a Xavi di essere ancora valido per la squadra. Il suo posto l’ha conquistato il giovane Balde che è in splendida forma e si sta ritagliando il suo spazio.

Inter e Juventus, Jordi Alba a parametro zero: la pazza idea

I due top club d’Italia continueranno a monitorare occasioni di calciomercato a parametro zero. Una pazza idea in vista delle prossime stagioni: Jordi Alba, già vicinissimo in passato alla Serie A, potrebbe così pensarci in ottica futura per terminare la carriera in Italia.

Così Jordi Alba resta ancora al Barcellona senza pensare ad un’altra squadra. Il suo contratto è in scadenza nel 30 giugno 2024, volendo così affrontare con calma prossima estate senza pensare al calciomercato. Inoltre, la moglie a luglio partorirà il terzo figlio cercando così la felicità ancora a Barcellona. Juventus e Inter potrebbero così essere protagoniste pensando ancora all’esperto terzino sinistro di Xavi. Tutto sarà più chiaro nei prossimi mesi con la decisione finale che spetterà al giocatore che ha collezionato numerosi successi anche con la Nazionale spagnola. Ora il futuro è sempre più incerto, ma la cosa certa è che arriverà al termine del suo vincolo contrattuale con la società catalana.