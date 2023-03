Tripletta record e sorpasso Juve: Maldini resta a guardare

Il calciatore obiettivo del Milan ha messo a segno tre reti da Guinness dei Primati in Ligue 1, intanto la Juve palesa il proprio interesse

Ospiti sul campo del Clermont, il Lens ha dato l’ennesima dimostrazione di essere una piacevole sorpresa del campionato di Ligue 1 in questa stagione. Uno 0-4 che non desta sorprese nel numero di reti segnate, quanto piuttosto nel modo in cui il centravanti Lois Openda ha dato sfoggio di tutte le sue doti di marcatore.

Ebbene il centravanti belga, classe 2000, ha segnato un clamorosa tripletta nel giro di quattro minuti d’orologio a cavallo tra il 30′ e il 35′ del primo tempo. La conferma di un profilo in rapidissima ascesa su cui ha messo gli occhi anche il Milan di Stefano Pioli, per comporre il reparto offensivo del futuro con due pezzi grossi come Giroud e Ibrahimovic destinati a lasciare spazio alle nuove leve.

Calciomercato, Openda conteso in Serie A

Paolo Maldini spera di poter stringere la presa su Openda nelle prossime settimane, ma c’è tempo prima di dover prendere una decisione definitiva entro la prossima estate.

Oltre ai rossoneri, anche la Juventus sarebbe entrata rapidamente in corsa per l’interessante centravanti come eventuale opzione alternativa a Dusan Vlahovic. Al momento il cartellino di Openda vale circa 15 milioni di euro ma è in rapida ascesa, soprattutto per via delle recenti prestazioni offerte nel campionato di Ligue 1. Da sottolineare che, anche grazie a lui, il Lens è ad un passo dalla storica conquista di un posto in Champions League.