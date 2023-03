Doppio colpo Pochettino: dall’Inter al Real per 80 milioni

Il tecnico, indiziato per la panchina del Real post Ancelotti, potrebbe affondare il colpo su due pezzi grosso dell’Inter di Inzaghi

Non è mai troppo tardi per sognare e sperare che il destino possa avvicinarsi alle ambizioni di una vita. È quanto sta facendo duramente Mauricio Pochettino, reduce dalle avances del Chelsea per un posto da responsabile della Prima Squadra al posto di Potter. L’argentino, al contrario, preferirebbe aspettare la chiamata di Florentino Perez dal Real Madrid.

Secondo ‘El Nacional’ ci sarebbero già stati dei contatti informali con la dirigenza madridista nel caso di addio di Carlo Ancelotti alla panchina dei ‘Blancos’, ma il suo avvento dovrà essere proporzionato alle ambizioni della squadra. Con sé Pochettino chiede almeno cinque giocatori di caratura internazionale che possano prendere il posto di altrettanti esuberi del calibro di Hazard, Carvajal, Mendy, Vazquez ed Odriozola. Quest’ultimo è lo stesso che hanno sondato per diverso tempo anche Inter e Juventus, nella speranza di coprire i vuoti lasciati da esterni come Dumfries e Cuadrado.

Calciomercato Inter, bis Dumfries e Brozovic dal Real

E a proposito di Inter, Pochettino gradirebbe avere con sé anche Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic. Il primo, già nelle mire di alcuni club di Premier League, potrebbe arrivare a non meno di 40 milioni di euro.

Il centrocampista croato, invece, ha perso posizioni nelle gerarchie di Simone Inzaghi per via della prorompente dinamicità di Hakan Calhanoglu in mediana. Anche nel suo caso, una cessione in terra spagnola sarebbe gradita più di altre mete, per un valore compreso tra i 35-40 milioni di euro.