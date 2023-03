Via subito dal Milan e tradimento: c’è l’Inter

Il Milan potrebbe dire addio già al centrocampista poco impiegato da Stefano Pioli: addio in estate, c’è l’Inter

Un minutaggio misero per il talentuoso centrocampista rossonero, che non è entrato nelle rotazioni di Stefano Pioli. Idea Inter che potrebbe subire provare il colpaccio dai rivali di sempre.

Il giovane centrocampista belga, classe 2002, Aster Vranckx, è arrivato in prestito dal Wolfsburg, ma finora ha collezionato soltanto 70 minuti in Serie A sotto la gestione di Pioli. Ora il suo futuro potrebbe essere già altrove con il possibile inserimento dell’Inter, alla ricerca di giovani e validi centrocampisti per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il club rossonero potrebbe così sorvolare sul diritto di riscatto per il giocatore per pensare a nuovi innesti di qualità.

Milan, Vranckx pronto a dire subito addio: resta a Milano

La società nerazzurra potrebbe così inserirsi per il talentuoso giocatore belga, che ha avuto poco spazio finora sotto la gestione di Stefano Pioli che gli ha preferito altri profili. Un’idea interessante in vista della prossima stagione con una suggestione in ottica futura.

Paolo Maldini cercherà così di trovare una soluzione immediata per Vranckx, voglioso di tornare protagonista senza sedersi in panchina per tanto tempo com’è accaduto in questa stagione in rossonero. Il belga può restare così a Milan, questa volta sponda nerazzurra.