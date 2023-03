HIGHLIGHTS | La Samp ci spera, ma la Juve fa poker: doppietta Rabiot

I padroni di casa chiudono la partita con la prima rete di Soulé in Serie A, che brividi per Allegri prima delle fine del primo tempo

Juventus e Sampdoria si sfidano con obiettivi ben distinti. I padroni di casa cercano l’ennesima vittoria in campionato per avvicinarsi al sogno Europa nonostante i quindici punti di penalizzazione, mentre i blucerchiati sono sempre più a fondo della classifica di Serie A.

La partita pende subito in favore dei bianconeri, grazie alla rete di testa da parte di Bremer su assist di Kostic all’11’. Il raddoppio arriva al 26′ con l’incornata perfetta di Rabiot su assist di Miretti, ma la Juventus soccombe ad un minuto da incubo quando Augello e Djuricic riescono a pareggiare improvvisamente i conti prima della fine del primo tempo. La ripresa non ammette errori per Allegri, così i bianconeri spingono fino a trovare il nuovo vantaggio grazie ancora alla rete in girata di Rabiot. A seguito del rigore sbagliato di Vlahovic, è Soulé a chiudere definitivamente il conto della partita donandole un risultato rotondo. Per il giovane argentino è la prima rete della carriera in Serie A.

Juventus-Sampdoria 4-2: highlights, tabellino e classifica

JUVENTUS-SAMPDORIA 4-2

11′ Bremer, 26′ Rabiot, 31′ Augello, 32′ Djuricic; 64′ Rabiot, 94′ Soulé

La classifica di Serie A: Napoli punti 68; Inter 50; Lazio 49; Roma e Milan 47; Atalanta 42; Juventus 38**, Torino 37, Bologna 36, Udinese 35; Fiorentina 34, Monza 33; Sassuolo 33; Empoli 28; Lecce 27; Salernitana 25; Spezia 24; Verona 19; Cremonese e Sampdoria 12.

**15 punti di penalizzazione