Locatelli ceduto: la Juventus ha già scelto il sostituto

Non è la prima volta che Manuel Locatelli sia il principale indiziato per una cessione. Il calciatore è ai saluti

Con 32 presenze in questa stagione, Manuel Locatelli, è uno dei calciatori più utilizzati da Massimiliano Allegri.

La sua media minuti, che si attesta sui 72 a partita, parla piuttosto chiaro, ma questo non servirà a evitare una sua possibile cessione nella finestra estiva di mercato. Tra tribunali e sentenze, la dirigenza juventina non ha messo da parte le strategie di mercato e per l’arrivo di un pupillo di Allegri sarà necessario fare spazio e, soprattutto, rimpinguare le casse societaria alla Cortinassa. Con il contratto in scadenza nel 2026 la Juventus potrà fare leva e ottenere il massimo da una cessione del centrocampista ex Sassuolo.

C’è Kovacic, ma Locatelli saluta

Ventotto anni, croato, Mateo Kovacic è sempre stato nella lista dei desideri di Massimiliano Allegri e non è un segreto che l’allenatore toscano sarebbe disposto anche a grandi sacrifici.

Locatelli è ben visto praticamente da tutte le big europee, l’Arsenal su tutte, pertanto i bianconeri punteranno a fare cassa con la sua cessione per arrivare a Kovacic, messo sul mercato dal Chelsea e con il futuro ancora in bilico. Il croato ha il contratto in scadenza a giugno del 2024 e questo farà sicuramente abbassare le pretese dei Blues. La Juventus dovrà comunque fare attenzione all’aspra concorrenza nei riguardi del centrocampista, attualmente valutato irca 40 milioni di euro. Durante questa stagione Kovacic ha disputato 26 partite e messo a segno due gol. E’ invece solamente uno l’assist a servizio dei compagni di squadra.

Di difficile percorribilità invece sarà lo scambio tra i due club. Allegri dovrà fare un sacrificio se vorrà avere Mateo Kovacic tra le sue fila.