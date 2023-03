Tegola per Inzaghi: UFFICIALE, Gosens salta il Porto

Gosens purtroppo non ce la farà contro il Porto. Salterà la gara lasciando Inzaghi nel dilemma del terzino. Notizia che non ci voleva proprio

L’allenatore dei nerazzurri si è trovato all’improvviso coinvolto in un rebus davvero difficile. Che lo vedrà impegnato a risolvere l’enigma del terzino: come sostituirà l’ex Atalanta? Purtroppo gli esami derivanti dal referto medico sono stati chiari.

Perderà uno dei suoi uomini in vista della gara di ritorno contro il Porto. Una tegola che non ci voleva affatto, considerando che l’Inter lo ha recuperato al top della forma proprio di recente. Ora sarà tutto da rifare. Totalmente da capo.

Si sta parlando ovviamente di Robin Gosens. Il suo infortunio non sembra essere di grave entità, anche se serviranno ancora vari accertamenti per provare a capire meglio la sua condizione.

Per il momento è dunque da monitorare. Ma in ogni caso la squadra di Inzaghi non deve pensare alle mancanze, ma giocare la sua partita al meglio delle sue possibilità. Per quanto possibile naturalmente.

Gosens salterà il Porto: ecco cosa è successo

Gosens salterà sicuramente la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto. Ovviamente si spera di poterlo recuperare in tempo per la sfida contro la Juventus, ma per il momento il verdetto è negativo.

Il tedesco ha rimediato infatti un risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Per fortuna non sembra essere nulla di grave. Si tratta anzi di un caso che, per quanto avverso, è piuttosto leggero. Ma contro i Dragoes non ci sarà comunque.