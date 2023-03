“Deprimente per la Juve”: attacco frontale a Pogba

La Juventus, grazie alla vittoria ottenuta per 4-2 contro la Sampdoria, si posiziona al settimo posto in classifica, momentaneamente a meno nove dal quarto posto.

Dopo la sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Roma, la Juventus torna a vincere, e lo fa per 4-2 ai danni della Sampdoria.

Nonostante la vittoria che porta momentaneamente i bianconeri a meno nove dal quarto posto, però, c’è chi ha da ridire in merito alla prestazione fornita dalla Juventus, ‘accusata’ di aver vinto contro la Sampdoria ultima in classifica grazie ad alcuni aiuti. Di questo, infatti, ne è convinto il giornalista sportivo Furio Focolari, che ha espresso la propria opinione ai microfoni di Radio Radio.

Furio Focolari non ha dubbi: “Vinto con l’aiutino. Pogba deprimente per la Juve”

Come detto, Furio Focolari non risparmia la Juventus, accusandola di aver portato a casa la vittoria grazie ad alcuni aiuti.

Il giornalista sportivo, infatti, ai microfoni di Radio Radio, ha dichiarato che “la Juve veniva dalla sconfitta con la Roma e ha avuto bisogno di un aiutino per battere la Sampdoria”. Focolari non risparmia neanche i calciatori più rappresentativi, aggiungendo che ha visto “Bonucci che è una vecchia gloria, un ex calciatore. Ha battuto l’ultima in classifica con l’aiutino, non mi sembra così esaltante. Chiesa e Di Maria una la giocano e una no, Pogba non gioca mai: la cosa di Pogba è deprimente per la Juve, lo pagano 8 milioni”. Insomma, un attacco importanti per i ragazzi di mister Allegri, che saranno chiamati a smentire queste affermazioni con grandi prestazioni sul campo.