Addio già deciso: il big nerazzurro per il rilancio in Serie A

Occasione dall’Inter in vista del calciomercato estivo: il big potrebbe fare un passo indietro per rilanciarsi ancora in Serie A

È già vigilia di Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi, reduce da un’altra pesante sconfitta in Serie A arrivata sul campo dello Spezia.

I nerazzurri non si presentano al meglio alla decisiva sfida di Champions che indirizzerà la stagione e deciderà con ogni probabilità anche il futuro di Inzaghi. Dopo il flop in campionato, infatti, il tecnico non può sbagliare col Porto e in Coppa Italia nel doppio confronto delle semifinali contro la Juventus. Nell’avvicinamento al match l’allenatore ha ritrovato Skriniar ed anche il ‘Tucu’ Correa. L’attaccante argentino, tra rendimento altalenante e soprattutto infortuni, è ormai arrivato al capolinea in casa nerazzurra. Il suo futuro sembra già segnato e si arriverà ad un’inevitabile separazione al termine della stagione. Per l’ex Lazio possibile una nuova e suggestiva avventura in Serie A.

Calciomercato Inter, Galliani fa un tentativo per Correa: i dettagli

Nella prossima estate potrebbe tentare l’occasione Correa anche l’ambizioso Monza di Berlusconi e Galliani.

Con l’Inter c’è già un asse aperto la scorsa estate che ha portato in Brianza Stefano Sensi. Anche Correa potrebbe essere così tentato da un rilancio con la maglia del Monza, ma servirà una grande mano dell’Inter: l’ingaggio percepito dall’argentino è fuori dalla portata di Galliani e il club nerazzurro dovrebbe partecipare al pagamento di parte dello stipendio. La formula potrebbe essere quella del prestito con opzione futura. Staremo a vedere.