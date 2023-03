Addio Serie A, vola in Premier: Inter beffata

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

La stagione è entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già intenzionate a pianificare le strategie per il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra queste troviamo l’Inter che ha tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa in estate. Nonostante il futuro di Simone Inzaghi sia in bilico, la dirigenza nerazzurra sembra già muoversi per individuare i possibili obiettivi. Il reparto che il club milanese intende rimpolpare è l’attacco visto anche il futuro incerto di Romelu Lukaku che, salvo sorprese, tornerà al Chelsea al termine della stagione. Uno dei calciatori individuati dalla società è Marcus Thuram, che vedrà scadere il proprio contratto con il Borussia Mönchengladbach a giugno. Sul calciatore, però, sono piombate in maniera decisa due club di Premier League.

Tottenham e Newcastle su Thuram: rischio beffa per l’Inter

Come detto, l’Inter sembra già attiva nella programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il calciatore individuato dalla dirigenza per rinforzare l’attacco è Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997 del Borussia Mönchengladbach. L’Inter segue da tempo il ragazzo e, vista la possibilità di prenderlo a parametro zero, sembra essere decisa a fare sul serio. Su di lui, però, si è mossa con insistenza anche la Premier League, che potrebbe presto bussare alla porta dell’entourage del francese. Stando a quanto riporta il portale fichajes.net, Newcastle e Tottenham sembrano molto interessate al ragazzo, tanto che a breve potrebbero avviare i contatti con il ragazzo per cercare di imbastire una trattativa. Anche la Juventus è sulle sue tracce, ma competere con la forza economica delle squadre inglesi è difficile anche per le big del nostro campionato. Il mercato estivo sembra già entrare nel vivo, con il futuro di Thuram che potrebbe essere in Inghilterra.