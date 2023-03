Conte all’Inter, scatta l’invasione: cosa sta succedendo

Conte potrebbe lasciare il Tottenham a fine stagione e un ritorno in Italia stuzzica il tecnico salentino: intervengono i tifosi dell’Inter

Non c’era modo peggiore di arrivare alla sfida con il Porto, una delle più importanti in assoluto della stagione. L’Inter è caduta di nuovo, stavolta sul campo dello Spezia targato mister Leonardo Semplici.

Un’altra sconfitta, addirittura l’ottava in campionato. Ciò impone delle riflessioni ancora più approfondite sul lavoro che stanno portando avanti Simone Inzaghi e i suoi calciatori. Così non va, questo è chiaro. Ma qual è il problema principale? La società ha ribadito la fiducia al tecnico piacentino fino al termine della stagione in corso, poi si vedrà in base a come si concluderà l’annata. I tifosi, dal canto loro, hanno preso da tempo una posizione abbastanza netta.

Parecchi supporters, infatti, sembrano aver già scaricato l’allenatore ex Lazio, convinti che non sia il profilo giusto per proseguire il percorso intrapreso. E a questo punto la domanda viene di conseguenza: chi potrebbe eventualmente raccogliere l’eredità di Inzaghi? Qui entra in gioco Antonio Conte, che negli scorsi giorni ha subito la cocente eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale per mano del Milan di Stefano Pioli. Gran parte dei sostenitori dell’Inter vorrebbe il ritorno ad Appiano Gentile del trainer salentino. Non a caso, si sono fiondati in massa sui suoi profili social, chiedendogli espressamente di tornare.

Inter, i tifosi rivogliono Conte: tentazione Serie A

D’altronde, come noto, Conte presenta un contratto in scadenza giugno 2023 col Tottenham. Ed è alquanto improbabile che le parti decidano di continuare insieme rinnovando l’accordo scritto.

A maggior ragione dopo il fallimento in campo europeo. Per giunta, i problemi di salute che lo hanno colpito spingono Conte a prendere seriamente in considerazione un ritorno in Serie A, in modo da stare più vicino ai suoi affetti. Chissà che il suo destino non possa colorarsi ancora di nerazzurro.