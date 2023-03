Gnonto torna e ‘tradisce’ l’Inter: soldi e scambio

Nonostante la stagione sia entrata nella sua fase più calda, il calciomercato estivo sembra già prendere forma.

Tra le società più attive in questo senso troviamo la Juventus che, nonostante le difficoltà legate al caso plusvalenze, sta iniziando a programmare la prossima stagione. Il reparto che i bianconeri intendono rimpolpare è l’attacco, che necessità di ulteriore qualità. A tal proposito, la dirigenza sembra aver già individuato il calciatore giusto per rinforzare il proprio reparto avanzato.

Idea Gnonto per la Juventus: McKennie la carta giusta

I bianconeri hanno intenzione di ringiovanire la rosa e, per questo motivo, sono alla ricerca di calciatori dalle qualità importanti sia per il presente che per il futuro. Un attaccante che la vecchia signora sta monitorando con grande attenzione è Wilfried Gnonto, classe 2003 in forza al Leeds. Il nazionale azzurro si sta rendendo protagonista di una buona stagione, che lo vede a quota quattro reti realizzati in 18 partite disputate tra campionato e FA Cup. Queste buone prestazioni hanno portato svariati club ad osservarlo attentamente tra cui la Juventus, che potrebbe decidere di portarlo a Torino in estate. La carta che la dirigenza bianconera sta pensando di giocare è quella di Weston McKennie, in prestito proprio al Leeds. Gli inglesi detengono un riscatto a circa 35 milioni di euro, e la Juventus starebbe pensando di chiedere Gnonto per agevolare la trattativa. Il calciatore, anche per giocarsi le proprie carte in ambito nazionale, sarebbe molto contento di fare ritorno in Italia, soprattutto in un top club come la Juventus. Il mercato estivo sembra pronto ad accendersi, con Gnonto che potrebbe continuare la propria carriera in maglia bianconera.