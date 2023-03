Colpo in attacco: il Milan sfida l’Arsenal

Paolo Maldini continua a monitorare profili interessanti per rinforzare l’attacco rossonero: è diventata una stella in Francia

Novità importanti in casa rossonera in vista della prossima stagione. Con Giroud ed Ibra non più giovanissimi, il Milan starebbe pensando a colpi importanti anche in ottica futura. La compagine guidata da Stefano Pioli è volata tra le prime otto d’Europa dopo aver superato il Tottenham agli ottavi di finale di Champions League.

Come svelato dal portale “todofichajes.com” l’attaccante inglese di proprietà dell’Arsenal, Folarin Balogun, è stato mandato in prestito allo Stade de Reims per farlo giocare con maggiore continuità. In Ligue1 si è fatto strada mettendo a segno ben 17 gol in 27 partite diventando così di fatto un giocatore fondamentale per la compagine francese.

Milan, Balogun idea per l’attacco rossonero

I Gunners potrebbero così pensare alla cessione per eseguire un’ottima plusvalenza dopo una stagione da urlo in Francia. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan sempre molto interessato ai talenti messi in mostra nel campionato francese. Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane con idee interessanti in ottica futura per la compagine rossonera.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” la sua valutazione si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro, ma il suo prezzo potrebbe aumentare a dismisura da qui al termine della stagione.