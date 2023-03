Bomber salvezza per il Milan: l’incrocio per l’attacco

Il Milan è chiamato a non steccare nella gara che si sta giocando questa sera a San Siro contro la Salernitana. Nella rosa granata anche un nome che può stuzzicare in ottica mercato

Obiettivi quasi agli antipodi quelli di Milan e Salernitana, compagini protagoniste questa sera della sfida di San Siro che ha preso il via alle 20.45. I rossoneri hanno bisogno di un carico di punti per tornare al secondo posto, mentre i campani vanno a caccia della salvezza.

Le frenate di tutta la concorrenza rappresentata da Inter, Lazio, Roma e Atalanta è un grande stimolo per la truppa di Stefano Pioli che la scorsa settimana ha anche avuto modo di strappare il pass per i quarti di finale di Champions League. Al netto di come finirà questa annata, Maldini e soci torneranno poi sul mercato per mettere a posto i tasselli giusti all’interno della squadra meneghina, che in particolare in attacco avrebbe bisogno di qualche soluzione in più. Ibrahimovic è tornato ma la carta d’identità è comunque una realtà da affrontare, così come per l’inesauribile Giroud, spremuto all’inverosimile. Origi poi non dà garanzie particolari ed appare inevitabile ipotizzare almeno l’inserimento di un nuovo attaccante per il prossimo anno.

Calciomercato Milan, incrocio con la Salernitana: osservato Dia come bomber di scorta

Nell’ottica di un’attaccante di scorta ma di buon livello, non va escluso anche un calciatore che proprio con la maglia della Salernitana ha fatto molto bene, soprattutto nel girone d’andata.

Il riferimento è a Boulaye Dia, centravanti senegalese, che ha anche preso parte all’ultimo Mondiale e che potrebbe essere tenuto d’occhio dal Milan in un ampio ventaglio di considerazioni. L’ex Villarreal dal canto suo è in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni e ha avuto un buon impatto sulla Serie A con 8 gol e 4 assist finora, al netto di un calo da febbraio in avanti. Dia proverà a salvare prima di tutto la Salernitana a suon di reti puntando al riscatto, comunque oneroso. Solo in seguito il club e il calciatore faranno eventuali valutazioni su un futuro differente.