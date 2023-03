Thuram a parametro zero: è corsa a tre in Serie A

Thuram è uno dei profili più ricercati in Europa. Prossimo al parametro zero, è diventato oggetto di desiderio da parte di numerosi club

L’attaccante francese è una delle promesse più pure e autentiche della Bundesliga. Si tratta infatti di un giocatore che, grazie alla sua qualità, può essere in grado di cambiare l’esito di una partita da un momento all’altro.

Nel corso dell’attuale campionato il giocatore si trova a 22 presenze condite da ben 11 reti. Dunque una media realizzativa di un gol ogni due partite. Mica male, se si considerano la sua giovane età e il fatto che si trovi in un club non ai vertici del campionato.

La squadra attualmente non sta vivendo un bel periodo, trovandosi a malapena tra le prime dieci del campionato tedesco. Questo è un evento più unico che raro, considerando il fatto che il club ha sempre vissuto ottimi momenti in quanto a posizionamento.

Ma questa volta non è così. E lo stesso giocatore potrebbe non essere disposto a rinnovare proprio per questo motivo. Intenzione sicuramente reciproca, dato che non si ha alcuna traccia di pressioni da parte della società.

Ad aver avanzato il loro interesse inizialmente sono stati i rossoneri, che in più occasioni hanno tentato di affondare il colpo. Ma non è l’unica squadra interessata. Ci sono infatti altri club pronti a imporre le loro condizioni per portare a casa la trattativa.

Thuram diviso tra tre squadre: ecco quali

Non è solamente il Milan ad essersi interessato al profilo di Thuram. Ci sono infatti altri due top club che potrebbero approfittare di uno dei parametri zero migliori che ci saranno a breve in circolazione.

Juventus e Inter infatti si potrebbero inserire in quella che è una trattativa di assoluto interesse. Il giocatore vuole palesemente cambiare aria, e in Italia eventualmente avrebbe una grande scelta.