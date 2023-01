Thuram al Milan: “E’ l’unica possibilità”

Il Milan è in piena crisi, occhio al calciomercato dei rossoneri per l’attacco: annuncio sull’arrivo di Thuram

La priorità del Milan, nelle prossime settimane, si chiama calciomercato: Paolo Maldini, infatti, potrebbe regalare a Pioli i giusti rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Il giornalista Xavier Jacobelli, ai microfoni di ‘Radio Radio‘, è tornato a parlare del momento del Milan. La squadra rossonera vive uno dei momenti più difficili dell’ultimo anno e mezzo. La recente sconfitta in Supercoppa, anche per come è arrivata, non lascia sensazioni positive per il futuro del gruppo di Pioli. Ed il noto giornalista segnala quello che, a sua detta, sarebbe il problema principale dei rossoneri: “La prima impellente esigenza del Milan è registrare la difesa. 9 gol subiti nell’arco delle partite disputate nel mese di gennaio sono un campanello d’allarme. Soprattutto per l’evidente calo di forma di alcuni pilastri dello scudetto, su tutti Tomori”. Jacobelli, poi, passa a parlare di un altro problema lampante in casa Milan: l’attacco. Dal lungo infortunio di Ibrahimovic il cui rientro è stato ancora rimandato, a Giroud che ormai da mesi non ha modo di tirare il fiato: “E poi è evidente che questa squadra, se ne avesse la possibilità dal punto di vista del bilancio, entro la fine del mercato dovrebbe trovare un attaccante capace di condividere il peso del reparto offensivo con Giroud”.

Milan-Thuram: l’annuncio a sorpresa

L’analisi di Jacobelli prosegue: “Ibra dovrebbe tornare a metà febbraio, mentre né Rebic né Origi possono garantire un numero di gol sufficiente a Pioli”.

“È evidente che trovare una punta da Milan quando mancano 11 giorni alla chiusura del mercato sia un’impresa alquanto ardua”. Jacobelli, poi, fa un nome che viene ritenuto fattibile dal giornalista: “Credo che l’unica possibilità aperta sia quella di Marcus Thuram, che va in scadenza il prossimo 30 giugno con il Borussia Monchengladbach. Ma penso anche”, ha poi concluso Jacobelli, “che il primo problema da risolvere per Pioli sia ora psicologico”