Juventus e la ‘carta Ronaldo’: “60 milioni”

Nelle ultime ore si sta parlando molto dell’ormai più che nota ‘carta Cristiano Ronaldo’, riguardante la Juventus: c’è l’annuncio in diretta

Giornata alquanto significativa per quanto concerne le problematiche giudiziarie che vedono coinvolta direttamente la Juventus. È in corso, infatti, l’udienza presso la Corte d’Appello Federale e a breve sapremo se sarà aperto un vero e proprio processo nei confronti della ‘Vecchia Signora’ relativo alla spinosa questione plusvalenze.

Il caso è stato riaperto per volontà della Procura della FIGC, dopo che il procuratore Chiné aveva ricevuto ulteriori documenti dalla Procura della Repubblica di Torino inerenti alla più che nota inchiesta Prisma. Inoltre, continua a tenere banco la ‘carta Ronaldo’, un documento pubblicato dal ‘Corriere della Sera’ e firmato soltanto da Fabio Paratici (all’epoca dirigente bianconero). Sul delicato argomento si è espresso Matteo Pinci, giornalista di ‘Repubblica’, ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ sul canale Twitch di Tv Play: “Ballano quei 19 milioni di euro. In quello scambio di mail Paratici parla di scritture private da convertire poi in moduli federali, il problema è che Ronaldo l’accordo su moduli federali non lo ha mai ricevuto. Di conseguenza, ha un elemento: non è che non ha mai richiesto quei soldi, non ha mai potuto firmare per riaverli“.

Pinci a Tv Play sulla ‘carta Ronaldo’: “Si rischiano fino a 60 milioni di ammenda”

Il collega aggiunge: “Il codice di giustizia sportiva punisce la sottoscrizione di contratti che non vengono depositati, si tratta di una violazione del codice. È stata una manovra azzardata e non sappiamo se Paratici avesse l’ok da parte della società“.

Cosa rischia la Juventus? “Se la Procura Federale dovesse citare in giudizio il club per quelle carte, la Juventus rischierebbe anche solo per le scritture private con Ronaldo fino a 60 milioni di ammenda. Questo sarebbe il peggior scenario possibile. È da capire se così sia sazionabile oppure no“.