Modric bianconero: c’è l’inserimento dell’Inter

Il calciomercato invernale sta entrando sempre più nel vivo, con le società pronte a rinforzare le rispettive rose.

Il calciomercato di riparazione sta entrando nella sua fase più calda, con le società che stanno valutando possibili nuovi innesti.

Oltre a questo, però, molti club hanno già iniziato a programmare il prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione. Tra queste squadre troviamo l’Inter, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il reparto che i nerazzurri vogliono rimpolpare la prossima estate è il centrocampo, con il grande obiettivo che sembra essere stato individuato dalla dirigenza.

L’Inter proiettata al futuro: si pensa al grande colpo per il centrocampo

Come detto, nonostante una seconda parte di stagione ancora da disputare, l’Inter sembra già proiettata al mercato del futuro.

Stando a quanto riporta il portale elnacional.cat, infatti, il sogno della dirigenza nerazzurra si chiama Luka Modric, fuoriclasse croato del Real Madrid. Il centrocampista vedrà scadere il proprio contratto a giugno, e per il momento il discorso legato al rinnovo non sembra decollare. Proprio per questo, l’ex pallone d’oro da febbraio sarà libero di firmare con qualsiasi club a parametro zero, e la concorrenza per l’Inter sarà agguerrita. Anche il Newcastle, infatti, sopratutto qualora arrivasse la qualificazione alla prossima Champions League, sembra volersi regalare il campione dei blancos, proponendogli un ricco contratto biennale oltre a un ruolo da protagonista assoluto. Il buon rapporto di Modric con Brozovic, compagno di nazionale, potrebbe dare all’Inter quella spinta in più per cercare di portare a termine la trattativa. Il calciomercato del futuro sembra già entrare nel vivo, con l’Inter che vuole provare a regalarsi il primo grande colpo.