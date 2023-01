Rottura totale con la società: subito fuori dai convocati

Cambia totalmente il futuro di uno dei top player della Roma di José Mourinho: fuori dai convocati e rottura definitiva

‘Volano gli stracci’ in casa Roma in queste ore. La squadra di Mourinho, dopo un ottimo inizio 2023 con tre vittorie su quattro partite giocate, si sta addentrando all’interno di una situazione sempre più complicata, ovvero quella legata al futuro di Nicolò Zaniolo.

L’attaccante della Roma dopo il gol di Tirana in Conference League ha visto calare notevolmente il suo rendimento in giallorosso, come testimoniano i soli due gol messi a segno fino ad ora. Adesso tra il numero 22 e la società romanista sarebbe arrivata la rottura definitiva. Il gesto che cambia tutto.

Calciomercato Roma, rottura definitiva: Zaniolo chiede di non essere convocato

Il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe cambiare dopo la dura decisione presa in queste ore. Infatti, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il calciatore ha chiesto di non essere convocato per la partita contro lo Spezia per indisponibilità.

Dopo il grande nervosismo mostrato nella partita di Coppa Italia contro il Genoa e l’indisposizione contro la Fiorentina, ora arriva quella che potrebbe essere la rottura definitiva con la società. Vedremo se questa decisione sarà legata a un possibile addio in questi ultimi dieci giorni di calciomercato.