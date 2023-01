Intreccio Conte-Zidane e ritorno di fiamma: la Juve ha il nuovo allenatore

Ancora una sconfitta per Antonio Conte alla guida del Tottenham contro il City di Guardiola: ora può dire addio, l’intreccio con Zidane

L’avventura di Antonio Conte con gli Spurs sembra essere già arrivata ai titoli di coda: lo stesso allenatore italiano ha rivelato di voler tornare dalla sua famiglia, che è rimasta in Italia visto che la figlia frequenta le scuole. Non si sono trasferiti con lui a Londra e così dopo le brutte notizie con le scomparse di Ventrone, Mihajlovic e Vialli, Conte vorrebbe così tornare anche in Serie A ma non è detta l’ultima parola.

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon”, il profilo suggestivo per sostituire l’allenatore leccese è quello di Thomas Tuchel, ormai senza squadra dopo l’esonero al Chelsea. In questo modo Conte potrebbe pensare al suo ritorno in Serie A visto il forte accostamento e legame del passato con i colori della Juventus. L’allenatore italiano sarebbe così l’ideale anche per sostituire Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Per il tecnico emiliano potrebbe essere la sua ultima stagione alla guida dei blancos con il patron Florentino Perez che ha pensato già in passato ad Antonio Conte.

Juventus, Zidane idea pazza per il post Allegri

In casa bianconera, invece, da tempo circola il nome dell’allenatore francese, proprio ex Real Madrid, Zinedine Zidanze. Inoltre, quest’ultimo è stato accostato anche alla Nazionale francese, che ha optato alla fine per il prolungamento contrattuale con il Ct Didier Deschamps, altra vecchia conoscenza bianconera.

Un intreccio suggestivo tra allenatori di livello mondiale, pronti così a rivoluzionare anche il loro calciomercato da urlo. Zidane potrebbe tornare così alla guida di un top club d’Europa a partire dalla prossima stagione dopo la lunga pausa concessa. La Juventus ha già pensato a lui in passato, ma il ritorno di Massimiliano Allegri ha cambiato le carte in regola.