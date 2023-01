Maldini corre ai ripari: colpaccio immediato per Pioli

Crisi Milan, ora Maldini e Massara possono correre ai ripari sul mercato. Il possibile colpo immediato per Pioli

“Come fa una squadra così giovane che ha vinto un solo trofeo a non avere fame? C’è solo una cosa da fare: la qualità del gioco. Se abbassiamo la qualità diventa difficile vincere le partite, non è questione di pancia piena”.

E ancora: “Non mi aspettavo una prestazione così perché conosco le qualità dei miei giocatori, ma in questo momento facciamo fatica a reagire a un errore e a rimanere squadra. Reagiamo individualmente e non collettivamente, ma i risultati negativi stanno pesando. Contro l’Inter non siamo riusciti a reagire”. Il derby perso malamente in Supercoppa ha certificato la crisi del Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera, dopo i punti persi in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia, è crollata anche davanti ai colpo di Lautaro e compagni. Un importante aiuto per l’allenatore potrebbe ora arrivare dal mercato con possibili nuovi innesti e forze fresche.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma immediato per Asensio

Ancora in scadenza di contratto nel prossimo giugno, Marco Asensio potrebbe tornare subito di moda per il club rossonero.

“Ci sono tre possibilità: che rinnovi con il Real Madrid, che me ne vada subito, ma anche quella di restare un’altra stagione rispettando il contratto per poi andare altrove”. Negli scorsi mesi lo spagnolo ha parlato così del proprio futuro, lasciando aperte le porte a tutte le soluzioni. Possibile, dunque, anche l’addio al Real Madrid nel calciomercato invernale: al Milan basterebbe pagare un indennizzo per convincere Florentino Perez. Tuttavia, rimane l’ostacolo ingaggio. Staremo a vedere.