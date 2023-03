Addio a Galtier, doppia idea: che intreccio con la Serie A

Il Paris Saint Germain, vista l’eliminazione dalla Champions League, sta valutando attentamente il futuro del tecnico Christophe Galtier.

Il futuro di Christophe Galiter sulla panchina del Paris Saint Germain è sempre più in bilico, soprattutto per via dell’eliminazione dalla Champions League avvenuta per mano del Bayern Monaco.

La dirigenza del club francese, infatti, sembra intenzionata a cambiare guida tecnica al termine della stagione, sollevando Galiter dall’incarico. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, uno dei candidati a prendere il posto dell’attuale allenatore è Zinedine Zidane, attualmente svincolato. Il tecnico ex Real Madrid potrebbe essere attratto da questa possibilità, soprattutto dopo aver capito la difficoltà di arrivare alla panchina della nazionale, sogno sempre dichiarato da Zizou. Il PSG, però, sta sondando altre piste, ed una porta proprio nel campionato nostrano.

Il PSG valuta il dopo Galtier: c’è anche Thiago Motta

Come detto, l’avventura di Galtier al PSG sembra destinata a concludersi al termine della stagione.

Il grande obiettivo è l’ex tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane, attualmente svincolato. Il club di Al-Khelaifi, però, si sta guardando intorno, e sembra aver individuato un profilo interessante anche nel nostro campionato. Stiamo parlando di Thiago Motta che, da quando ha preso il comando del Bologna, si sta rendendo protagonista di una grande stagione, che lo ha visto collezionare 29 punti in 19 partite disputate. Queste ottime prestazioni hanno portato il club parigino a valutarlo, anche perché conosce bene l’ambiente. L’ex centrocampista, infatti, ha vestito la maglia del PSG dal 2012 al 2018, e questo potrebbe rappresentare un fattore determinante per il buon esito della trattativa. Thiago Motta, quindi, potrebbe presto compiere il definitivo salto di qualità, consacrandosi definitivamente in uno dei più grandi club europei.