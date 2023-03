Rescissione Pogba: ecco cosa sta succedendo

Il tecnico livornese e la dirigenza non sono affatto soddisfatti di Pogba. Divorzio sempre più fattibile a fine stagione

Complice l’assenza di diversi e numerosi big, a causa dei loro continui infortuni che li ha costretti a non poter scendere in campo con continuità, la Juventus ha patito ad inizio stagione un momento del tutto in salita ma che ora, a distanza di tempo, sembrerebbe aver ormai superato.

Già 7 successi conquistati nelle ultime nove uscite tra campionato e coppe per la squadra di Massimiliano Allegri. Dirigenza a parte infatti, e nel mentre l’inchiesta Prisma resta ancora aperta, la ‘Vecchia Signora’ è così riuscita a conquistare ben 12 punti su quindici disponibili nelle scorse quattro gare di Serie A. Vittorie che hanno, non a caso, permesso ai bianconeri di rilanciarsi man mano in classifica: dove ora si trovano di già al settimo posto in classifica, nonostante quella sanzione del -15, con sole 7 lunghezze in meno dell’Atalanta. Certo, non è stato facile, ma i recuperi di Vlahovic, Di Maria e Chiesa hanno certamente aiutato.

Tra questi, non vi abbiamo citato appositamente Paul Pogba: centrocampista che è ritornato alla Juventus nella scorsa estate, ma che non è ancora riuscito a dare ai bianconeri il giusto contributo di cui l’intera società necessitava. Già 4 infortuni per lui in stagione ed un totale di gare saltate che ammonta a 41. Decisamente fin troppe per un giocatore del suo calibro e che, a onor del vero, percepisce 8 milioni di euro netti all’anno a Torino. Chiaramente, viste le attuali premesse, la Juventus è tutt’altro che soddisfatta del suo non rendimento ed è per questo che sta già tenendo a portata di mano tutti i possibili scenari, rescissione inclusa.

Calciomercato Juve, bianconeri esasperati dall’atteggiamento di Pogba: si valuta la rescissione

Infortuni a parte, alcuni comportamenti adottati da parte di Paul Pogba non stanno affatto andando giù alla Juventus.

Lo testimonia, in primis, l’assenza di ieri sera contro il Friburgo nella gara d’andata degli ottavi di Europa League. Il tecnico Massimiliano Allegri ha deciso di escluderlo dai convocati contro i tedeschi per via della mancanza di serietà dimostrata dal calciatore, il quale si è presentato in netto ritardo agli allenamenti. Un episodio che ha fatto discutere moltissimo e che, di conseguenza, non fa altro che compromettere ancor di più la non stagione compiuta dal francese. Tanti, tantissimi i dubbi sulla sua riconferma a giugno e che, non a caso, starebbero spingendo l’intera dirigenza della Juventus a valutare una possibile rescissione di contratto del calciatore a fine anno.