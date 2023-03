L’Inter ha trovato il jolly in difesa: colpo low cost

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe tuffarsi sul profilo di Simone Bastoni, titolarissimo dello Spezia di Semplici: le ultimissime notizie sul calciomercato di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo la vittoria di domenica in casa contro il Lecce di Marco Baroni, cerca di sfatare il tabù trasferta stasera a La Spezia contro lo Spezia di Leonardo Semplici.

I nerazzurri, in questo 2023 fatto di molti alti e bassi, devono riuscire ad ottenere un minimo di continuità per blindare il secondo posto nella classifica del campionato italiano di Serie A e potersi concentrare sulle fasi calde, anzi caldissime, delle coppe nelle quali sono ancora in corsa, visto lo strapotere del Napoli di Luciano Spalletti in questa stagione. Martedì infatti ci sarà il ritorno di Champions League contro il Porto per i ragazzi di Inzaghi che devono riuscire a mantenere il vantaggio di un gol dell’andata, ma prima servono i tre punti contro lo Spezia. Proprio nell’organico dei liguri, in vista della prossima estate di calciomercato, l’Inter potrebbe pescare per un giocatore di pura affidabilità in grado di ricoprire diversi ruoli all’interno del campo: stiamo parlando di Simone Bastoni.

Calciomercato Inter, obiettivo Simone Bastoni: la situazione

Simone Bastoni potrebbe essere un tuttofare che farebbe molto comodo all’Inter di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione, soprattutto considerando i mancati rinnovi che ci saranno e alcuni addii che potrebbero esserci nella finestra di trasferimenti. Valutato poco meno di 10 milioni di euro dallo Spezia, Bastoni ha un contratto in scadenza con la società ligure nel 2025 e potrebbe anch’egli spingere per un trasferimento e fare il salto in un top club dopo tre stagioni di continuità e solidità con la casacca della sua squadra.

Questo è ciò che spera l’Inter che, intanto, dovrà affrontare Bastoni da avversario stasera in una sfida delicatissima di Serie A.