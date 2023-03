Delude e lascia la Juve: futuro in Serie A per il gioiello

Il calciomercato della Juventus prende già forma, con un addio ormai pronto per la prossima estate: futuro in A

Quella vissuta dalla Juventus contro il Friburgo è stata una serata agrodolce, tra buone notizie ed alcune che invece preoccupano e non poco.

Il successo sulla squadra tedesca, seppur di misura, avvicina la ‘Vecchia Signora’ ai quarti di finale di Europa League. Un cammino che lo stesso Massimiliano Allegri spera di vedere prolungato il più possibile, con il sogno di arrivare fino in fondo. Le note dolenti, però, non sono mancate. A partire dal nuovo infortunio di Federico Chiesa, al ginocchio, per il quale la società bianconera teme l’ennesimo lungo stop. In attesa di conoscere dagli esami strumentali l’entità dell’infortunio all’ala, la Juventus deve fare i conti anche con le prestazioni deludenti di alcuni uomini messi in campo dal tecnico toscano. Primo tra tutti Fabio Miretti, prodigio classe 2003 che quest’anno ha già accumulato 26 presenze con 2 assist vincenti agli ordini del ‘Conte Max’. Nonostante la giovanissima età, infatti, Miretti ha saputo imporsi stupendo un pò tutti. Anche se le recenti prestazioni, ed in particolare quella di ieri sera, hanno fatto storcere il naso al club piemontese. Al punto che, in vista di giugno, non è esclusa la cessione del 19enne, in prestito, per cercare di farsi le ossa prima di tornare da protagonista in quel di Torino.

Miretti saluta e resta in A: tripla chance

Il giovane talento in estate, alla riapertura della prossima sessione di calciomercato, potrebbe quindi fare le valigie pur rimanendo protagonista nel calcio italiano. Sono tre le società pronte ad accoglierlo e a scommettere subito su di lui.

Fabio Miretti al termine dell’attuale stagione potrebbe finire lontano dalla Torino bianconera: a 19 anni, il suo destino può chiamarsi ancora Serie A. Attenzione all’ambizioso Monza di Galliani e Berlusconi che in lui vedrebbero il perfetto innesto da far crescere in mezzo al campo agli ordini di Palladino. A Miretti, poi, possono pensare pure Sassuolo e Lecce con cui la Juve ha ottimi rapporti. Situazione quindi in divenire, ma il 19enne è destinato a rilanciarsi altrove, affrontando da avversario l’anno prossimo proprio la sua Juventus.