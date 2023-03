“Sopravvalutato”: hanno già venduto Vlahovic

La Juventus vince in Europa League, ma è finito nel mirino della critica ancora una volta Dusan Vlahovic: non segna più

Arrivato dalla Fiorentina dopo aver segnato una valanga di gol in maglia viola, ora l’attaccante della Juventus non riesce più a segnare con regolarità. I tifosi della Juventus l’hanno così preso di mira con le loro analisi dettagliate su Twitter.

Dusan Vlahovic non riesce più a segnare. L’attaccante serbo della Juventus è rimasto ancora a secco. Nonostante la vittoria di misura contro il Friburgo, emerge un nuovo problema in casa bianconera dopo i possibili infortuni di Chiesa e Di Maria, usciti malcionci dalla sfida di Europa League. Decisivo El Fideo che ha realizzato un’altra rete importante in campo internazionale. Sui social sono arrivate aspre critiche per il bianconero da parte dei tifosi della Juventus: “Quando un giocatore è veramente forte ne viene fuori a prescindere dal proprio allenatore. Io continuo con la mia tesi su questo giocatore: è un sopravvalutato“.

Non è vero Edoardo, vlahovic è in una crisi imbarazzante — Carlo Aymerich (@aymerich_carlo) March 10, 2023

Gli juventini, fanno un grosso errore a dare le colpe ad Allegri per le brutte prestazioni di #Vlahovic. Quando un giocatore è veramente forte ne viene fuori a prescindere dal proprio allenatore.

Io continuo con la mia tesi su questo giocatore: è un sopravvalutato — *EQUILIBRIO COSTI E RICAVI* (@InteristaJP) March 10, 2023

Visto che ci terremo questo allenatore, ci conviene vendere #Vlahovic se ci offrono una buona cifra.#Juventus — ⚜️Morgan® (@morganevermind) March 10, 2023

Il futuro di Dusan Vlahovic resta incerto. L’attaccante serbo ha dovuto stare fuori per diverso tempo per pubalgia, ma non è riuscito così a ritrovare una continuità di rendimento. Ora i tifosi bianconeri vorrebbero qualcosa di più, soprattutto in termini realizzativi.