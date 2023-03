Chiesa, sospiro di sollievo: l’esito UFFICIALE degli esami

Chiesa nella partita col Friburgo ha provocato un forte brivido a tutti i tifosi. Per fortuna gli esiti sono rassicuranti: ecco perché

Lo stato fisico del giocatore durante la partita contro il Friburgo ha fatto preoccupare non poco i tifosi. L’infortunio rimediato anzitempo contro il Chelsea rappresenta ancora oggi una ferita aperta nell’animo dei supporter.

I quali, ovviamente, sperano con tutto il cuore di non dover mai più assistere ad un evento così nefasto. Per fortuna si può essere parzialmente “soddisfatti” di quanto emerso. Benché ci siano ancora delle mancanze a cui sopperire.

Tutti i media nella serata di giovedì 9 marzo sono letteralmente impazziti: Chiesa si è dovuto fermare in anticipo per via di un infortunio. Stando al sito di Calciomercato.it non c’è nulla da preoccuparsi. L’esito degli esami trasmette una certa fiducia.

Prima di proseguire con le buone (circa) notizie, è bene partire dal principio della vicenda. Poche ore fa tre giocatori hanno svolto degli accertamenti fisici presso la sede operativa del J Medical Center.

I giocatori in questione sono Angel Di Maria, Federico Chiesa e Alex Sandro. Tutti e tre, in seguito all’esito di questi controlli, hanno mostrato delle situazioni differenti. Partendo dall’italiano e dall’argentino si può tirare per fortuna un sospiro di sollievo.

Le analisi hanno escluso qualsiasi tipo di lesione. Nei loro casi, rispettivamente, al ginocchio destro e alla coscia sinistra. La loro condizione sarà chiaramente ancora da valutare, ma incrociando le vita e scongiurando ogni male non dovrebbero esserci brutte sorprese.

Non solo Chiesa e Di Maria: ecco l’altro grattacapo di Allegri

Allegri non ha a che fare solamente con i grattacapi provocati da Chiesa e Di Maria. Bensì anche da un altro giocatore, il terzo di questo breve elenco di uomini sotto accertamento: ecco cosa è emerso dalle analisi.

Alex Sandro dalle sue analisi ha presentato una lesione di basso grado del bicipite femorale appartenente alla coscia sinistra. Quasi sicuramente il suo recupero avverrà dopo la sosta delle Nazionali.

Ragion per cui potrebbe saltare la partita contro la Sampdoria e quella contro l’Inter. Non è da escludere naturalmente la gara di ritorno in Germania, contro gli avversari del Friburgo.

Il mister si augura comunque di poter recuperare i suoi due esterni di attacco in tempo. Una batosta simile sarebbe decisamente dura da sopportare, considerando il periodo delicato che i bianconeri dovranno affrontare prossimamente.

Tutta la tifoseria adesso si trova con il fiato sospeso.