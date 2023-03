Incrocio con Conte: Spalletti ha già il primo colpo

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

Tra queste troviamo il Tottenham, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa. Oltre ai possibili nuovi acquisti, però, gli Spurs sono chiamati a risolvere anche il discorso legato ad Antonio Conte che, stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, avrebbe deciso di salutare Londra al termine della stagione. Il tecnico pugliese potrebbe fare ritorno in Italia, con Juventus, Inter e Roma che monitorano la situazione. Qualora l’addio si verificasse, il club londinese sembra pronto a puntare con decisione su Luciano Spalletti, autore di una stagione strepitosa con il Napoli. In caso ciò si verificasse, la dirigenza inglese avrebbe già in mente il primo regalo da consegnare al tecnico toscano.

Il Tottenham punta Spalletti: con lui un fedelissimo

Come detto, in caso di separazione da Antonio Conte, il Tottenham starebbe pensando a Luciano Spalletti per sostituirlo.

La dirigenza inglese, infatti, è rimasta colpita dalla stagione del tecnico toscano, e lo avrebbe individuato come sostituto ideale dell’ex c.t. azzurro. In caso di approdo da parte Spalletti a Londra, la dirigenza sarebbe pronta a regalare al tecnico Stanislav Lobotka, fedelissimo del mister toscano. Il centrocampista slovacco si sta rendendo protagonista di una stagione a dir poco strepitosa, e questo non ha fatto altro che portare le big d’Europa a mettergli gli occhi addosso. Per convincere Spalletti ad accettare, quindi, gli Spurs potrebbero mettere sul piatto un offerta da 60 milioni di euro per convincere De Laurentiis a lasciar partire il classe 1994. Spalletti è un grande estimatore di Lobotka, tanto che lo aveva già richiesto durante l’avventura con l’Inter. Insomma, il Tottenham sembra pronto a piombare con decisione in casa Napoli, cercando di strappare due dei migliori interpreti di questa stagione al club azzurro. La programmazione della prossima stagione sembra già entrare nel vivo.