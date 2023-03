Hakimi e non solo, clamoroso Inter: lo hanno detto davvero

Achraf Hakimi e un altro importante calciatore avrebbero espresso il desiderio di tornare all’Inter nel prossimo futuro: arriva l’annuncio

L’Inter prosegue la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro lo Spezia. La gara andrà in scena domani, venerdì 10 marzo, a partire dalle ore 20:45, fra le mura dello stadio Alberto Picco.

Contro il Lecce sono arrivati tre punti significativi in termini di classifica e lotta Champions, ma ovviamente non basta. Serve assolutamente continuità da qui al termine della stagione in corso, un aspetto imprescindibile che alla ‘Beneamata’ finora è decisamente mancato, almeno per quanto concerne la Serie A. In tal senso è chiaro che, al di là di come si concluderà l’annata, la dirigenza capitanata Giuseppe Marotta dovrà intervenire sul calciomercato, al fine di potenziare la rosa a disposizione. E attenzione a possibili grandi ritorni, perché quello di Romelu Lukaku potrebbe non essere l’unico in futuro. Il riferimento, entrando più nello specifico, è ad Achraf Hakimi e Ivan Perisic, ora rispettivamente in forza al Paris Saint Germain e al Tottenham.

Il noto giornalista Marco Barzaghi, sul proprio canale Youtube, ha svelato un importante retroscena: “Perisic vorrebbe tornare all’Inter, soprattutto perché ha capito che a giugno Antonio Conte lascerà il Tottenham. Di conseguenza, le cose potrebbero complicarsi ulteriormente per lui. Lui come lo stesso Hakimi. Hanno confidato agli ex compagni che vorrebbero tornare“, ha dichiarato Barzaghi che poi aggiunge: “Un po’ si mangiano le mani entrambi. Non credo che Perisic si aspettasse un’avventura così modesta in Premier League“.

Calciomercato Inter, ritorno Hakimi e Perisic: la situazione

Il collega, dunque, non ha dubbi. Hakimi e Perisic sarebbero davvero tentati di tornare a vestire la maglia nerazzurra. A maggior ragione dopo essere stati eliminati dalla Champions.

I loro percorsi in Francia e in Inghilterra non sono stati affatto memorabili fino a questo momento e ciò evidentemente li spinge a riflettere sul proprio destino. A questo punto una domanda sorge spontanea. Il ritorno di due giocatori del genere all’Inter è possibile? Estremamente difficile, allo stato attuale delle cose potremmo già escludere che il marocchino e il croato si facciano rivedere insieme dalle parti di Appiano Gentile. Solo uno dei due sarebbe più fattibile di certo, anche se si tratterebbe comunque di un’operazione a dir poco in salita per via dei costi elevati. Il calcio e il calciomercato, però, ci insegnano che le sorprese sono sempre dietro l’angolo.