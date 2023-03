A rischio per Porto-Inter, Inzaghi: “Purtroppo è ancora fermo”

Inzaghi è alle prese con una gatta da pelare davvero insidiosa. Si tratta infatti di un problema che difficilmente troverà rimedio a breve

L’allenatore dei nerazzurri si è espresso alla vigilia della partita contro lo Spezia. Partita che, come è doveroso ricordare, andrà a sancire l’anticipo del ventiseiesimo turno di Serie A.

Sarà sicuramente una partita dalle mille sfaccettature, che l’Inter dovrà obbligatoriamente vincere per rimanere ancorato al trenino per la Champions League. Un trenino che non ammetterà ritardi, e che sarà necessariamente pronto a partire anche senza gli interessati.

Le dichiarazioni dell’allenatore sono state variegate. Ha parlato infatti di varie tematiche. Dal modulo passando poi per le varie assenze. Queste ultime rappresentano un tasto dolente per la sua situazione attuale.

Un giocatore in particolare non giocherà contro la squadra ligure, causando quindi un grosso buco a cui si dovrà porre rimedio quanto prima. Non sarà certamente facile, trattandosi di un’assenza che pesa sia a livello numerico che a livello tecnico.

Si tratta infatti del reparto difensivo, che ultimamente non ha dato il meglio di sé nelle uscite recenti. Per fattori esterni o non propriamente correlati ai suoi interpreti, sta di fatto che numericamente si deve fare di meglio.

L’attuale leader della retroguardia, Milan Skriniar, è alle prese con un periodo tutto tranne che facile. Il calciatore rimarrà in nerazzurro fino a fine stagione, mettendo a tacere tutte le sirene di mercato che ultimamente hanno echeggiato in maniera assordante.

Ci sono tuttavia ben altri problemi a cui pensare. Sembra infatti che il difensore centrale ex Sampdoria sia alle prese con un problema fisico davvero fastidioso. Cosa che lo terrà fuori condizione almeno fino alla prossima partita. Salterà dunque lo Spezia.

Assenza davvero pesante, considerando soprattutto quanto detto dallo stesso allenatore.

Inzaghi dovrà sostituire Skriniar: out contro lo Spezia

Il tecnico dei nerazzurri dovrà fare a meno di Milan Skriniar anche nella partita contro lo Spezia. Sostituire una presenza come la sua non sarà facile, e le parole dello stesso allenatore a tal proposito sono piuttosto emblematiche:

“Skriniar purtroppo è ancora fermo, però speriamo che al rientro da Spezia sabato possa già unirsi parzialmente con noi“.

Il giocatore sarà dunque ancora indisponibile. Ragion per cui Inzaghi dovrà inventarsi necessariamente qualcosa, se vuole portare a casa il risultato senza troppi sforzi. Punterà ovviamente sull’attacco, ma i trascorsi difensivi recenti hanno registrato altre urgenze.

Si dovrà dunque invertire la rotta il prima possibile. Ma questa volta senza l’uomo migliore.