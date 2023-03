Spezia-Inter, arriva il consiglio per Inzaghi: “Lukaku titolare”

Nell’anticipo della 26esima giornata di Serie A, l’Inter sarà di scena a La Spezia: è auspicabile un turnover in vista della Champions

Col Milan che ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League, e il Napoli di Luciano Spalletti che è già ad un buon punto dopo lo 0-2 di Francoforte, l’Inter è chiamata a resistere ai presumibili assalti del Porto, che proverà a ribaltare il risultato dell’andata, nell’inferno del ‘Do Dragao‘.

Prima della trasferta in terra lusitana però, c’è un campionato da onorare. Con una gara difficile, quella prevista al ‘Picco’ di La Spezia, da vincere. La corsa verso la qualificazione alla prossima Champions è infatti tutt’altro che certa per l’undici di Inzaghi, che deve dare delle risposte importanti anche nelle gare contro le cosiddette ‘matricole’. Contro le quali i nerazzurri spesso hanno fallito quest’anno.

Verso Spezia-Inter, Biasin ipotizza la formazione che scenderà in campo

Del match in terra ligure, che sarebbe meglio non sottovalutare, ha parlato anche un giornalista di comprovata fede nerazzurra: Fabrizio Biasin, che è intervenuto in diretta su TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it.

“Lukaku? Dovrebbe giocare dall’inizio. Se ho capito bene Inzaghi farà una squadra diversa da quella che giocherà martedì a Oporto, un po’ come aveva fatto prima della partita d’andata. Potrebbero giocare anche Handanovic o Brozovic. Attenzione perché martedì è fondamentale, ma venerdì non è meno. A La Spezia è una passeggiata e l’Inter ha l’obbligo di qualificarsi in Champions League“, ha detto Biasin.