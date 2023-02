Inter di corto muso col Porto: Lukaku fa sorridere Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi riesce a superare l’ostacolo Porto nel match di andata degli ottavi di Champions League grazie a Romelu Lukaku

È stata una gara assai complicata, rimasta in bilico per tutta la durata dei tempi regolamentari. Alla fine, però, Simone Inzaghi e la sua Inter si portano a casa un successo molto significativo, battendo di misura il Porto di Sergio Conceicao.

Questa vittoria permette ai nerazzurri di guardare con fiducia al ritorno in Portogallo, che andrà in scena martedì 14 marzo a partire dalle ore 21:00 fra le mura dell’Estadio Do Dragao. A prendersi le luci della ribalta, stavolta, è l’ormai ritrovato Romelu Lukaku, che ha deciso il match nel finale.

Champions League, Inter-Porto 1-0 e Lipsia-Manchester City 1-1: i marcatori

Il belga, al 58esimo, è stato inserito in campo dal tecnico piacentino al posto di Edin Dzeko, oggi meno brillante del solito. Al minuto 86 Barella fa partire un cross e la punta belga inizialmente colpisce il palo di testa.

Poi la sfera torna dalle parti dell’attaccante, che insacca il tap in vincente. Non è ancora il Lukaku devastante dell’era Conte, ma certamente ora potrà dare un contributo importante alla causa nerazzurra. Poco prima della rete dell’ex United, inoltre, è stato espulso per somma di ammonizioni Otavio, che salterà dunque il ritorno.

Inter-Porto 1-0: 86′ Lukaku (I)

Lipsia-Manchester City 1-1: 27′ Mahrez (MC), 70′ Gvardiol (L)