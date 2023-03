Colpo di scena Allegri-Conte: il ribaltone a sorpresa prende quota

Antonio Conte non sta attraversando un buon momento al Tottenham, perciò potrebbe lasciare il club londinese: intreccio con mister Allegri

Uscire dalla Champions League agli ottavi di finale non è mai un evento semplice da digerire. Specialmente se sei Antonio Conte, un allenatore – tra i migliori al mondo – costantemente affamato di vittorie e trofei.

È la sua natura, motivo per cui l’esperienza al Tottenham potrebbe concludersi nei mesi a venire. Ricordiamo, infatti, che il trainer salentino presenta un contratto in scadenza giugno 2023. E non sembra esserci da parte dell’ex Inter l’intenzione di prolungare l’accordo scritto, forse neanche da parte degli ‘Spurs’ visto come stanno andando le cose. Conte è molto esigente in ambito di calciomercato e la societò inglese non gli offre le garanzie che lui desidera. In più è condizionato dai problemi fisici avuti nell’ultimo periodo, che lo spingono a riflettere in maniera ancora più approfondita sul proprio futuro.

Ma, in caso di separazione, chi potrebbe prendere il posto del classe ’69? Ebbene i bookmakers inseriscono anche Massimiliano Allegri tra i papabili sostituti. Sul portale ‘Bettingodds.com’, in particolare, è spuntata la quota relativa al trasferimento del mister livornese in quel di Londra come sostituto di Conte appunto. E chissà che tale scenario non possa davvero concretizzarsi più avanti. D’altronde, la permanenza di Allegri sulla panchina della Juventus appare in dubbio allo stato attuale delle cose. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe optare per un esonero a fine stagione, specialmente se la squadra torinese non dovesse riuscire a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions.

Juventus, Allegri al Tottenham per il dopo Conte: il ribaltone è possibile

Insomma, siamo di fronte ad un intreccio potenzialmente esplosivo. Anche perché da tempo si vocifera di un possibile ritorno di Conte alla Continassa. Il che non è assolutamente da escludere, dopo la fine dell’era Andrea Agnelli.

Di contro c’è sempre il contratto molto pesante, economicamente parlando, di Allegri, col club di Exor che naviga in acque poco tranquille per via delle problematiche giudiziarie che coinvolgono direttamente la società bianconera. Ora è davvero troppo presto per giungere a delle conclusioni. Ma a questo punto risulta difficile immaginare che il rapporto tra il Tottenham e Conte prosegua oltre la scadenza naturale del contratto. Sarà proprio Allegri l’erede? Staremo a vedere.