Gioiello azzurro, Marotta gioca la doppia carta

Tra queste troviamo l’Inter che, nonostante il futuro di Simone Inzaghi sia in bilico, sta già pensando a come programmare la sessione estiva di calciomercato. Il reparto che la dirigenza nerazzurra intende rimpolpare è la difesa, vista anche la partenza di Skriniar destinato al Paris Saint Germain. A tal proposito, l’obiettivo principale sembra essere già stato individuato, tanto che Marotta potrebbe giocarsi la doppia carta per ottenere il si dell’Atalanta.

Inter forte su Scalvini: doppia contropartita per la Dea

Come detto, l’Inter sembra già pronta a programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il calciatore individuato dalla dirigenza per rinforzare la propria retroguardia è Giorgio Scalvini, classe 2003 dell’Atalanta. Il ragazzo si sta rendendo protagonista di un ottima stagione, che lo vede a quota due reti realizzate e un assist fornito in 21 gare disputate. Queste ottime prestazioni hanno portato l’Inter ad osservarlo con grande attenzione, tanto che Marotta sembra pronto a giocarsi la doppia contropartita tecnica. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club milanese sarebbe disposto ad inserire in un’eventuale trattativa i cartellini di Satriano e Fabbian, pur di convincere la Dea a cederlo. La speranza dell’Inter, ovviamente, è quella di abbassare la parte cash, visto che la valutazione che ne fa l’Atalanta è molto alta. Il calciomercato estivo sembra pronto ad entrare nel vivo, con l’Inter che ha individuato in Scalvini il profilo giusto per rinforzare la propria difesa.